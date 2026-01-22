Raquel Argandoña reprocha a Vasco Moulian en pleno jurado de Fiebre de Baile

Un tenso momento se vivió en el último capítulo de Fiebre de Baile, cuando Raquel Argandoña y Vasco Moulian protagonizaron un cruce que rápidamente se robó la atención del programa.

Se originó durante la evaluación de la presentación de Skarleth Labra. Vasco Moulian cuestionó algunos tropiezos incluidos en la coreografía, asegurando que se veían demasiado reales y que no quedaba claro que fueran parte del montaje. Pese a que la participante y su bailarín defendieron que eran intencionales y respondían a un estilo más interpretativo, el actor se mantuvo firme y calificó la presentación con nota 5.

El ambiente cambió por completo cuando llegó el turno de Raquel Argandoña. Antes de evaluar, la comunicadora lanzó una directa pregunta a su compañero: “Ya que es actor, ¿usted alguna vez hizo un papel protagónico?”. La reacción del público fue inmediata, con gritos y risas que marcaron el momento.

Sin rodeos, Argandoña agregó que, pese a no considerarse actriz, ella sí tuvo un rol protagónico interpretando a La Quintrala, asegurando que el trabajo había sido impecable. Moulian respondió con ironía, elogiando su actuación, lo que dio paso a una breve distensión.

Sin embargo, la presidenta del jurado cerró el intercambio con una frase que selló el momento: “Te quiero igual, Vasco, pero te dolió, te dolió, reconoce”.

Finalmente, Raquel evaluó a Skarleth Labra con un 9, llenándola de elogios y posicionándola como una de sus favoritas para llegar a la final del espacio de CHV.

PURANOTICIA