Raquel Argandoña hace incómoda pregunta a Faloon Larraguibel sobre su relación con Rai Cerda: “Me molesté”

El ambiente en el último capítulo de Fiebre de Baile se volvió tenso y cargado de polémica, cuando Raquel Argandoña decidió ir directo al grano con Faloon Larraguibel de la competencia para cuestionar a la modelo sobre su relación con Raimundo Cerda.

En vivo y en directo, Argandoña lanzó la pregunta: "Espero que no te molestes, Faloon, ¿por qué se dejaron de seguir con Rai?". La consulta cayó como un balde de agua fría en el estudio, dejando incómoda incluso a la animadora Diana Bolocco. Faloon no tardó en mostrar su molestia: "Ya me molesté", admitió de inmediato.

Tras unos segundos de evidente incomodidad, la ex Mekano decidió enfrentar el rumor del supuesto quiebre y aclarar lo que realmente pasa con sus redes sociales. "Hay veces que (los programas de farándula) dicen la verdad y hay veces que no. No pasa nada, con Rai hemos estado siempre súper bien", explicó, intentando minimizar la polémica generada por el “unfollow” mutuo en Instagram.

La bailarina enfatizó que su prioridad está en la estabilidad de la pareja más que en lo que se refleja en el mundo digital: "Las redes siempre están full pendientes y los programas también. Pero nada, yo creo que, sabiendo que nosotros estamos bien, no nos interesa lo demás", sentenció Larraguibel.

Para cerrar cualquier especulación, Faloon confirmó ante Diana Bolocco que su relación sigue intacta y dejó un guiño para los seguidores del programa: "Sí, estamos juntos, muy bien, aprovecho de mandarle un besito que está en la casa. Él va a estar conmigo en el 'triángulo de fuego'".

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