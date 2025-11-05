Raquel Argandoña critica el vestuario de Cata Days y desata polémica en redes: "Podría haber sido algo que tapara…"

El último capítulo de Fiebre de Baile no fue precisamente el de la influencer Cata Days. No sólo obtuvo la nota más baja de la jornada, sino que además recibió un comentario lapidario de Raquel Argandoña que desató polémica en redes.

Durante la competencia de tríos, donde Days tuvo como invitada a Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, los jueces coincidieron en que su presentación estuvo lejos de brillar. Pero fue la frase de “La Quintrala” la que dejó a la bailarina desconcertada: “Sobre el vestuario, esta vez lo voy a pasar por alto…”, dijo, generando incertidumbre en Cata Days.

“Yo creo que igual pudo dar más detalles, porque deja mucho a la imaginación y una también se pasa rollos, me pongo insegura, así que me voy a acercar a Raquel en privado para saber qué quiso decir realmente”, adelantó la influencer. Y cumplió, durante los comerciales se acercó a la polémica jurado, según relató en el programa El Var.

“Me acerqué a preguntarle y me dijo que mi vestuario podría haber sido con una faldita o algo que tapara…”, contó Days, quien lució un traje deportivo durante su presentación.

La reacción en redes no se hizo esperar: los dichos de Argandoña se viralizaron y generaron críticas, con varios usuarios acusándola de “gordofóbica”, según consignó Página 7. Y no es primera vez: semanas atrás, la jurado criticó el vestuario de María José Quiroz y, más recientemente, cuestionó los tatuajes de Carlyn Romero, consolidando su fama de comentarista polémica.

PURANOTICIA