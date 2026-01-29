Raquel Argandoña aterriza en Mega para Viña 2026 y suma su tercer canal en pantalla

Raquel Argandoña sorprendió al confirmar su llegada a Mega para la temporada del Festival de Viña del Mar 2026, consolidándose como una de las figuras más vigentes y solicitadas de la televisión chilena.

La noticia fue revelada por la propia conductora en el programa “Tal Cual” de TV+, donde explicó que será parte del espacio “Only Viña”, junto a José Antonio Neme y Tonka Tomicic. “Yo voy a trabajar en Viña. Yo voy a estar en ‘Only Viña’, en Mega”, señaló.

El anuncio generó impacto inmediato en el panel, considerando que Argandoña actualmente se desempeña como jurado del programa “Fiebre de Baile” en Chilevisión, cuya primera temporada finalizará este 4 de febrero con una emisión desde el Movistar Arena. Consultada sobre cómo compatibilizará ambos proyectos, fue clara: seguirá ligada a Chilevisión.

“¿Vas a estar en tres canales?”, le preguntó José Miguel Viñuela, a lo que Argandoña respondió con humor y sinceridad: “La situación está muy difícil y quiero tener una vejez digna, y no depender de mis hijos”.

De esta forma, Raquel Argandoña estará de manera simultánea en Mega, Chilevisión y TV+, un escenario poco habitual en la televisión abierta chilena. “Estoy impactado, la única mujer que se puede dar el lujo de estar en tres canales”, remató Viñuela, destacando lo inédito del momento.

