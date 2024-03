Raquel Argandoña admite que obstrucción intestinal la mantuvo al borde de la muerte : “Debía dejar a mis hijos bien”

La animadora de televisión Raquel Argandoña fue la primera invitada a la nueva temporada del estelar de conversación, “Podemos Hablar” de Chilevisión, y en esta oportunidad, la “Quintrala” reveló más detalles de la obstrucción intestinal severa, que sufrió mientras estaba de vacaciones en México, y que la mantuvo en la UTI, una vez que volvió a Chile.

Según el rostro de TV+, su cuadro empezó de la siguiente manera: “Comí un filete con ensalada. Cuando me como la ensalada la sentí rara, nos tomamos dos copitas de vino y un postre. Me fui a acostar y tipo 1:30 de la madrugada empecé con los dolores. Era tan fuerte que en ese momento tomé una toalla, la calenté y me la coloqué en la guata”, expresó Argandoña

En el espacio conducido por Julio César Rodríguez, Argandoña siguió relatando lo ocurrido: “El dolor era terrible, terrible. Desperté a mi asistente y le dije que me acompañara porque no doy más (...) Había que esperar la orden del seguro porque en esa clínica había que depositar por lo menos 14 mil dólares para que te atendieran”, comentó.

“Estando en la clínica, me contactan del seguro y me dicen que me tengo que ir al hospital, que había unas ambulancias abajo esperándome para llevarme a un hospital porque ahí responde el seguro. Dije que no y no porque haya sido un hospital si no porque ya llevaba tres días en la clínica. ¿Cómo me iba a ir a otro lado para empezar todo de cero? Porque además la clínica no le pasaba ninguna información al hospital. Las clínicas privadas se mantienen con el seguro de los extranjeros en estos países, era una cuestión de plata”, recordó.

Por otra parte, contó que se fue de México, sabiendo que en el hospital le dijeron que ella estaba grave, así que cuando tomó el avión para devolverse a Chile, “me tomé dos ravotril más la inyección de morfina que me pusieron. Pude subir al avión y aguantar el viaje hasta que llegué al aeropuerto en Chile y me trasladaron a la clínica de urgencia. Te juro, yo decía que, si me voy a morir, me muero en Chile, con mis doctores”, detalló.

Según ella, su dolor era tan insoportable, y el diagnostico que le dieron en México fue tan tajante que ella solo pensó en lo que debía dejarles a sus hijos: “ya pensaba en las cosas pendientes que tenía que resolver (…) En las carpetas que había que ordenar para dejar a mis hijos bien. Yo pensaba en que todos mis años de trabajo tenían que ser para mis hijos”, expreso.

Para finalizar, supo que su problema era grande y aseguró que, estuvo al borde de la muerte: “En la clínica quisieron esperar unos días para evitar la operación, pero no se pudo, hubo que operar. De esta enfermedad varios se han muerto y otros quedan con una bolsita acá al costado. Yo le dije a mi médico que si me dejaba con la bolsita yo llegaba a mi casa y me tiraba del piso 11″

El capítulo en su totalidad, será presentado este viernes a contar de las 22.30 horas.



PURANOTICIA