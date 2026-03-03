Raquel Argandoña acusa a Tonka Tomicic de llegar con un hombre a su hotel en Viña: "No me hagas pasar de tonta"

La farándula viñamarina sumó otro capítulo digno de teleserie, y esta vez fue en pleno estudio de Only Viña, donde Raquel Argandoña decidió tirar la bomba y aseguró que Tonka Tomicic no habría llegado sola al hotel tras la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Todo partió en tono de broma, cuando Jorge Alís acusó a Raquel de haberlo “sapeado” por no dormir en el hotel. Pero lo que parecía una talla terminó convirtiéndose en un inesperado fuego cruzado. Tonka, lejos de quedarse callada, lanzó que Argandoña también la había delatado a ella.

"La Raquel también me sapeó al principio del programa, dice que yo llegué con un gallo acá al hotel", señaló Tonka.

Ahí fue cuando “La Quintrala” decidió que si iba a quedar como copuchenta, al menos lo haría con detalles. Sin filtro y con una sonrisa que decía todo, empezó a soltar información frente a todo el panel.

"Es bien bueno en todo caso, con todo el respeto que me merece. Pero no me hagas pasar de tonta, porque tú entraste con el grupo y el otro entró abajo, y yo me lo topé", señaló. Más adelante, siguió. "¿Tú quieres que cuenta con quién llegaste anoche de la Quinta? (...) Esta se hace la mojigata", agregó Argandoña frente a las risas de sus compañeros.

Y aunque todo quedó en la duda, lo cierto es que la confesión dejó instalada la pregunta: ¿quién era el misterioso acompañante y por qué tanto secretismo? En Viña, al parecer, el verdadero show no siempre está sobre el escenario.

