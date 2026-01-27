¡Raphael vuelve a Chile! El cantante español regresa tras superar un complicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios

¡Raphael regresa a Chile y promete revolucionar el escenario! El icónico cantante español trae su gira "Raphaelísimo Tour" para hacer cantar y bailar a sus fanáticos el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena, dos años después de su última visita al país.

El regreso del artista no llega sin historia: a fines de 2024, Raphael enfrentó un duro golpe en su salud, siendo diagnosticado con un linfoma cerebral primario, situación que lo obligó a alejarse de los escenarios y mantener a sus seguidores en vilo. Su recuperación y retorno prometen ser uno de los momentos más emotivos de la temporada musical.

Venta de entradas

Los fans más ansiosos podrán asegurar su entrada a partir del lunes 2 de febrero a las 11:00 horas a través de Puntoticket, con preventa exclusiva para los afiliados a la caja de compensación patrocinadora.

La venta general se habilitará una vez que se agote esta preventa, por lo que se espera que los boletos vuelen en cuestión de horas, como ya es tradición con el regreso del eterno Divo español.

