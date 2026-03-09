Carla Jara preocupa a sus seguidores tras terminar en urgencias: reveló fuerte dolor en la espalda

La panelista Carla Jara encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar imágenes desde un centro asistencial, confirmando que debió acudir a urgencias tras un fuerte dolor en la espalda que se agravó durante el fin de semana.

Según relató, las molestias comenzaron días antes, pero el viernes alcanzaron tal intensidad que los médicos decidieron realizarle un “bloqueo facetario”, un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en infiltrar anestésicos y antiinflamatorios directamente en las articulaciones de la columna para aliviar el dolor y recuperar movilidad.

Ahora, Jara compartió en Instagram un mensaje sobre su estado de salud, mostrando que, pese a la complejidad, mantiene el ánimo: "Ser fuerte también es: parar, respirar, cuidarme y volver a empezar. Gracias a cada uno por sus mensajes, ya estoy en mi casita y volveré a sanar".

Además, la comunicadora buscó no solo informar a sus seguidores, sino también transmitir cercanía y transparencia sobre su situación, dejando claro que detrás de la fuerza y el profesionalismo también hay vulnerabilidad humana.

