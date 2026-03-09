AC/DC aterriza en Chile: entradas casi agotadas y fans preparados para la explosión de rock

La legendaria banda AC/DC ya aterrizó en Chile y promete hacer vibrar al país con dos conciertos que están marcando la agenda del espectáculo esta semana.

El sábado pasado, los rockeros australianos llegaron a Santiago en un vuelo privado desde Brasil, donde ya habían dado tres electrizantes presentaciones en el marco de su gira POWER UP. Ahora, la siguiente parada de su recorrido sudamericano es Chile, con dos shows programados para este miércoles 11 y domingo 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional. Hasta el momento, sólo quedan entradas para el concierto del domingo a través de Ticketmaster.

Horarios y teloneros

La productora DG Medios confirmó los horarios de los shows y reveló quiénes calentarán el escenario antes de los gigantes del rock:

16:00 Apertura de puertas

18:30 Hielo Negro

19:30 The Pretty Reckless

21:00 AC/DC

Accesos al estadio

El público podrá ingresar al Parque Estadio Nacional siguiendo estas indicaciones:

PIT, Cancha Frontal y Movilidad Reducida por Avenida Marathon

Cancha Frontal por Avenida Pedro de Valdivia

Cancha General por Guillermo Mann

Con una combinación de clásicos que han marcado generaciones y un despliegue de energía sobre el escenario, AC/DC llega a Chile con la promesa de una experiencia inolvidable para los fanáticos del rock más puro.

