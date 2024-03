Rantés Verdugo sería el nuevo participante de “Ganar o Servir”

El ex participante de Master Chef Chile, Rantés Verdugo, más conocido como “El Ranty” sería un nuevo confirmado del reality de Canal 13, “Ganar o Servir”.

El sitio fotech es quien dio esta información y asegura, que el también comediante y personalidad de TikTok, ya habría negociado con la estación propiedad de Andrónico Luksic, para ser parte del elenco.

Cabe recordar que no es la primera vez que “Ranty” es pensado como un personaje atractivo para entrar a un encierro, ya que se le había propuesto en su minuto, entrar a “Gran Hermano” de Chilevisión, pero descartó la posibilidad, por temas económicos.

“Tengo hartos contratos que cumplir, y no es que no me hayan dejado entrar, es que yo decido no entrar porque prefiero la pega estable, esa es la verdad”, indicó, en aquella oportunidad a Fotech.

Con esta información, se uniría a los confirmados: Gabriel "Coca" Mendoza, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Botota Fox y Naya Fácil.

