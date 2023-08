Raimundo sorprendió y salvó a Pincoya de la “Placa de Eliminación” en “Gran Hermano”

La noche de este jueves, un emotivo momento tuvo lugar en “Gran Hermano”, cuando era el turno del líder de la semana en salvar a uno de sus compañeros de la temida “Placa de Eliminación”.

En esta ocasión, la importante decisión recayó en Raimundo Cerda, quien debía escoger a quien salvaría entre Jennifer “Pincoya” Galvarini, Constanza Capelli, Hans Valdés, Jorge Aldoney y Alessia Traverso.

Al dar a conocer su decisión, Rai comenzó señalando que la persona a la que salvaría “del primer día me recibió súper bien, tuve una buena contención, nos quedamos conversando hasta tarde, con bonitas historias. Me ha contado su vida, como yo le he contado la mía. Ella es una buena persona”.

“Podrían haber pasado algunas cosas por ahí, pero por dentro esa buena persona nunca se va a ir, nunca fue con alguna intención, ninguna maldad, ninguna alevosía, en lo absoluto, lo sé por la mirada sincera”, añadió.

“Le he agarrado mucho cariño con esa persona, nunca me ha faltado ninguna sonrisa, incluso, alegra todos mis días y eso lo valoro mucho de alguien (…) Quiero seguir viéndola acá”, continuó relatando sobre su salvada el ingeniero agrónomo, agregando que “todo lo que haya pasado en algún minuto, quedó atrás. Soy partícipe que las personas en algún minuto se pueden equivocar, dependiendo de la intención y la finalidad de esa equivocación, y que no fue con algún tipo de maldad”.

“Mi salvada el día de hoy va a ser Jennifer”, reveló, lo que emocionó hasta las lágrimas a la participante oriunda de la isla de Chiloé.

“Eres muy valiente, porque tú sabes que toda la casa se te va a ir en contra, yo te dije que a mí no me salven, no seas leso, si la gente me iba a salvar”, manifestó una emocionada Pincoya.

