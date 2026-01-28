Raimundo Cerda es eliminado de Fiebre de Baile y Faloon Larraguibel explota contra el “odio” en redes

La última edición de Fiebre de Baile dejó a Raimundo Cerda fuera del juego, generando polémica y muchas especulaciones sobre la supuesta manipulación de votos. El ex chico reality terminó en la temida zona de riesgo junto a Princesa Alba y Luis Jara Jr., pero la decisión final quedó en manos del público. Con apenas un 16% de las preferencias, Cerda se convirtió en el nuevo eliminado del programa.

El resultado no pasó desapercibido en redes sociales, donde seguidores y críticos aseguraron que la votación pudo haber estado arreglada para sacarlo del programa, encendiendo un verdadero debate online.

Tras la salida de Cerda, Faloon Larraguibel no se guardó nada y aprovechó Instagram para dar su mirada sobre lo ocurrido, apuntando directo a la ola de comentarios negativos que recibió el eliminado.

"Tengo mucha pena. Pero me generaba mucho ruido el odio, porque de verdad fue un voto de odio. No porque tu favorito sea uno, sino porque odias al otro", lanzó Faloon sin filtros.

La influencer no se quedó ahí y aprovechó para enviar un mensaje que se sintió casi como un llamado de conciencia: "De odio no se vive. El odio no te paga las cuentas. Dedícate realmente a construir un futuro, a trabajar. Porque sí, te puedes organizar para eliminar una persona, pero no puedes eliminar lo que tienes aquí adentro, de verdad".

Y para cerrar, Faloon no dejó espacio para interpretaciones: "O sea, meterte a redes sociales simplemente para tirar odio, es porque estás muy mal de adentro, así que solamente les quería decir eso y yo sí les mando mucho amor".

Tras esta situación, el estelar de Chilevisión sigue dejando chispas entre los televidentes y participantes del programa.

