Raimundo Cerda arremete contra Sammis Reyes y destapa nuevos detalles del escándalo: "Oculta una personalidad"

La teleserie entre Sammis Reyes y José Manuel “Cuco” Cerda suma un nuevo capítulo. Esta vez fue Raimundo Cerda quien decidió meterse de lleno en la polémica y apuntar sin filtro contra el exjugador de la NFL.

En el programa Hay que decirlo, el hermano de Cuco no se guardó nada y lanzó una crítica directa al carácter del deportista, tildándolo de "una persona poco tolerante a la frustración (...) No tiene ninguna tolerancia, por ejemplo, por una talla que le hizo el pastor Rocha desató una rabia y una odiosidad".

Pero eso no fue todo. Raimundo también puso el foco en la exposición pública de Reyes justo cuando atraviesa un momento personal clave tras convertirse en padre. "Él pidió tranquilidad, pero él mismo se expone a estas fiestas en vez de estar tranquilo. Él mismo se expone a una pelea en una disco", añadió.

En medio de su análisis, el exchico reality fue más allá y deslizó que el exdeportista no estaría mostrando su verdadera cara, insinuando que su relación con Emilia Dides —expareja de su hermano tras su paso por Gran Hermano— podría estar influyendo más de lo que parece. "Yo siento que él oculta una personalidad, como que algo le debe estar presionando el sistema nervioso constantemente", afirmó.

Y remató con una frase que encendió aún más la controversia: "Y después lo de Emilia, que fue algo muy tensional, porque Emilia vive siempre arriba, es muy hiperactiva, entonces yo creo que eso lo hace estar en una personalidad totalmente fuera de él", sentenció.

Por si fuera poco, las declaraciones de Raimundo se suman a la decisión de Bizarro —productora a cargo del Festival de Viña del Mar y de la popular fiesta Bresh— quienes optaron por "no invitarlo a ninguna actividad" tras acusar actitudes violentas y prepotentes contra miembros de su equipo.

La pelea está lejos de apagarse y, con cada nueva declaración, el escándalo escala a niveles cada vez más explosivos.

