Raimundo Alcalde desmiente su llegada a “Gran Hermano”: “Jamás entraría a un reality”

Una serie de rumores comenzaron a circular hace algunos días, los que apuntaban a un supuesto ingreso del actor Raimundo Alcalde al reality de Chilevisión “Gran Hermano”.

Ante esto, fue el propio intérprete de “La Jauría” quien decidió alzar la voz y aclarar las especulaciones, negando por completo un eventual llegada al encierro.

“Vengo llegando yo de un crucero, a las ocho de la mañana, y me topo con la noticia de que al parecer entro a ‘Gran Hermano’ y no tenía idea”, expuso Alcalde en una conversación con Fotech.

“Me causó mucha gracia porque siempre he dicho que jamás entraría a un reality, ya me han ofrecido entrar a varios, de hecho me ofrecieron ingresar a uno de la MTV, que no me acuerdo como se llamaba, pero que estaba la Connie Möll, por un montón de plata y dije que no, porque siempre he pensado que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Al menos yo, me quiero dedicar que es la actuación, que es mi profesión”, añadió.

Bajo el mismo contexto, el actor tildó los dichos de “súper irresponsables”, ya que le afectaban en su carrera profesional. “Yo trabajo con varias marcas importantes y una me manda un mensajito hoy, preguntando ‘¿es verdad esta noticia?’, y yo claramente la desmentí, porque no es verdad y porque no va alineado con el trabajo que hacemos con esa marca ni con la imagen que yo represento”, aclaró.

