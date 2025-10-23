Click acá para ir directamente al contenido
Rai Cerda rompe el silencio y aclara pelea con Faloon Larraguibel tras presentación en Fiebre de Baile: “Ahí quedó”

El ex Gran Hermano habría estallado tras ver el roce de labios entre Faloon y su bailarín durante una presentación. Ahora, detalló lo sucedido.

Jueves 23 de octubre de 2025 09:50
La noche del miércoles, Faloon Larraguibel brilló por su ausencia en “Fiebre de Baile”, y su desaparición del programa encendió las alarmas entre los televidentes

Todo ocurrió justo después de que medios de farándula aseguraran que la ex chica reality y a su pareja, Rai Cerda, protagonizaron una acalorada pelea por celos en los estacionamientos de CHV.

Según trascendió, Rai habría estallado tras ver el roce de labios entre Faloon y su bailarín durante la presentación del lunes, un momento que no pasó desapercibido.

Ante el revuelo, Cerda intentó calmar la tormenta dando su versión de los hechos, aunque muchos no quedaron del todo convencidos.

Tras ser consultado por Lima Limón sobre esta particular situación, Rai respondió: "No pasó nada. Nosotros nos reímos de este show del beso. Ahí quedó. Yo estaba con mis amigos en la camioneta. Está todo bien"

"Después Faloon se subió a su camioneta. Nos fuimos juntos en caravana a mi casa. Hoy nos depertamos en la mañana, vino a ensayo y después no pudo venir porque la Tuta (hija menor de Faloon) está con fiebre. Así que no ha pasado nada. Lo llevaron para otro lado completamente. Estamos los dos felices. Está todo bien”, cerró.

