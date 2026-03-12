Emilia Dides quiere dar el salto a las teleseries y ya se imagina como villana: “Me llegó el bichito”

La cantante y ex reina de belleza Emilia Dides volvió a dar que hablar, pero esta vez no por polémicas ni romances. En una distendida conversación con el periodista Rodrigo Sepúlveda en el programa Te lo Cedo de Zapping TV, la artista dejó entrever que ya tiene la mira puesta en un nuevo territorio: las teleseries.

Y es que, según contó sin rodeos, el mundo de la actuación le está empezando a hacer guiños cada vez más fuertes. De hecho, reconoció que le encantaría dar el salto a la ficción televisiva.

"Me encantaría actuar (...) la verdad, ahora me llegó el bichito", confesó, revelando que el interés por interpretar personajes no es algo reciente.

La cantante aseguró que ese gusto viene desde que era apenas una niña y recordó entre risas cómo ya hacía pequeñas “actuaciones” en su casa. "De muy niña, yo le decía, mamá, ¿te puedo actuar que me robaron?. Y mi mamá me decía, ya, bueno".

Pero lo que más llamó la atención fue que Dides no solo quiere actuar: incluso ya tiene en mente el tipo de personaje que le gustaría interpretar si alguna vez aterriza en una teleserie.

"¿Sabes por qué me dicen a mí que soy la villana? Por mi mirada (...) Sería un real personaje, entonces sería un desafío muy importante para mí, del cual yo tendría que asegurarme 100% que funcione (...)Si lo hago, lo haría increíble", añadió.

¿Se viene una nueva villana en las teleseries chilenas? Por ahora, Emilia solo lanza la idea, pero claramente ya está mirando más allá de la música.

PURANOTICIA