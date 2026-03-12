Aseguran que Américo reavivó su amor con su exesposa tras polémico quiebre con Yamila Reyna

El cantante Américo vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por su música, sino por su vida amorosa. Tras el mediático y polémico quiebre con la actriz Yamila Reyna, el intérprete parece haber decidido darle otra oportunidad al amor y con alguien del pasado.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, Américo fue visto viajando por Bolivia acompañado de su exesposa María Teresa Órdenes, en lo que parece un intento de reconciliación. "Hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano, con gestos cariñosos y que él incluso la presenta como su señora", relató Gutiérrez en su cuenta de Instagram, encendiendo rumores sobre un nuevo capítulo romántico entre ambos.

El historial de la pareja tiene décadas de historia: Américo y Órdenes estuvieron casados por más de 20 años, hasta que su relación terminó en 2021. Ese mismo año intentaron retomar el vínculo, pero la reconciliación fracasó.

"Ahora es muy distinto porque efectivamente viajaron juntos como pareja y ya se habla de una reconciliación", agregó la periodista, dejando entrever que esta vez podría ser distinto.

El regreso al romance de Américo ocurre apenas un mes después del bullado término con Yamila Reyna, el cual estuvo marcado por denuncias por violencia física en su contra, actualmente en curso judicial. Un contexto que vuelve aún más explosiva esta noticia sobre su vida privada.

