Junior Playboy queda solo en “Fiebre de Baile”: bailarina y coach lo abandonan tras escandalosa presentación

El chico reality Junior Playboy atraviesa uno de sus momentos más caóticos dentro del programa Fiebre de Baile. Tras su polémica presentación del lunes, el participante quedó prácticamente abandonado en plena competencia: su bailarina y su coach decidieron dar un paso al costado y no seguir trabajando con él.

Lejos de bajar el perfil al escándalo, Junior apareció en el estudio con lentes oscuros y una frase que dejó claro su estado de ánimo. "Estoy de luto", declaró frente a las cámaras, justo cuando enfrenta la semana más complicada del programa: la eliminación.

El origen del conflicto se remonta a la gala del lunes, cuando el ex chico reality decidió salirse completamente de la coreografía. En vez de seguir el baile, terminó improvisando sobre el mesón del jurado, generando incomodidad en el estudio y provocando un inmediato llamado de atención de la jurado Fran García-Huidobro.

La escena dejó la escoba tras bambalinas. Según se comentó en el segmento El VAR, su compañera de baile Macarena Muñoz terminó abandonando el backstage visiblemente afectada por lo ocurrido.

Al día siguiente, el conductor Juan Pablo Queraltó habló con Junior para aclarar la situación. Y la respuesta fue tan directa como preocupante: el participante confirmó que ya no tenía pareja de baile para enfrentar la próxima gala. "Sí, hace rato que estoy solo. Me quedé sin bailarina para la noche de eliminación", reconoció.

Pero la polémica subió aún más de tono cuando conversó con el animador Pancho Zúñiga. Allí, Junior apuntó directamente contra la jurado del programa, responsabilizándola del quiebre con su equipo. "No he hablado con Macarena, pero esto es responsabilidad de Fran", aseguró, sin mostrar señales de autocrítica.

A pesar del terremoto que vive en el programa, el ex chico reality asegura que no piensa rendirse. Incluso lanzó un mensaje desafiante contra parte del jurado. "Todavía tengo que dar lecciones y pararle los carros a muchas personas en el jurado", disparó.

Como si fuera poco, la situación se volvió aún más dramática durante el after del programa. El influencer Danilo 21 reveló que Junior no solo perdió a su bailarina, sino también a su coach, quedando completamente solo dentro del espacio.

"No solo la bailarina. El hombre quedó en pelotas. Se quedó sin bailarina y sin coach; está solo. Andaba dando vueltas acá, no sabía para dónde ir ni qué hacer", relató.

Por su parte, Queraltó intentó aclarar el escenario, señalando que tanto Muñoz como el coach seguirán vinculados al programa, pero lejos de Junior. "El coach y la bailarina siguen siendo parte del elenco, en el caso de que se integre otro participante o haya una obertura. Lo que entendemos es que no van a seguir bailando con él", explicó.

