Rafael Cavada acuerda su salida de una radio tras comentada aparición en Chilevisión

Un complejo presente laboral es el que vive el periodista Rafael Cavada, quien hace algunos días debió salir de la pantalla de Chilevisión por presuntos problemas de salud.

Vale recordar que a 10 minutos de haber iniciado su programa sabatino, Cavada fue sacado del aire, dando paso a un periodo sin pantalla que dejó muchas interrogantes.

Tras su abrupta salida, lo que se sumó a rumores asociados a un posible estado de ebriedad, ahora se dio a conocer que el comunicador dejó de ejercer en Radio ADN.

Por medio de un comunicado, la emisora sostuvo que de mutuo acuerdo se decidió poner fin al vínculo laboral que los unía desde el año 2025.

"Con miras a la planificación de la próxima temporada, se tomó esta determinación de mutuo acuerdo entre las partes", señaló el medio.

De igual forma, aseguraron que esto se hará "respetando los términos del contrato".

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