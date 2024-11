Rafael Araneda será el animador del Festival de Viña 2025: ¿Cómo uno puede decir que no?

Durante la mañana de este miércoles, Mega confirmó a Rafael Araneda como el próximo animador del Festival de Viña 2025.

En el matinal "Mucho Gusto" el canal reveló al animador, quien estuvo previamente en la conducción del certamen.

"A estas altura de la vida yo no pensaba volver a Viña. Y recibir esta invitación no solamente me hizo sentirme orgulloso, feliz, sino que del momento que tú me empezaste a escribir nuevamente", señaló a su compañera Karen Doggenweiler, con quien se subirá al escenario de la Quinta Vergara.

"Para mí recibir tu deseo, tu invitación, las ganas de volver a trabajar juntos fue fundamental (...) Qué agradable que te inviten a una fiesta, porque Viña es una fiesta. Y el ser parte de una fiesta, ¿cómo uno puede decir que no?", añadió Araneda.