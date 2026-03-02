Rafael Araneda rompe el silencio sobre su futuro como animador en el Festival de Viña: “Tengo que ver mi vida”

Apenas se apagaron las luces de la Quinta Vergara y terminó el último aplauso de Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Rafael Araneda no alcanzó ni a sacarse el traje cuando ya estaba enfrentando la pregunta que todos se hacían en los pasillos: ¿lo bajaron o se va por decisión propia?

Con el contrato terminado y el futuro en el aire, el animador rompió el silencio y dejó frases que, lejos de cerrar el tema, encendieron aún más la polémica. En conversación con La Tercera, lanzó una declaración que suena más a despedida que a un simple trámite: "Esto es un cierre en términos contractuales, profesionales y lo que suceda en el futuro, me parece que Bizarro y Mega tendrán que analizar para ver cuál es su proyecto en el futuro".

Pero Araneda no se quedó ahí. Con un tono que mezcla misterio y distancia estratégica, agregó: "Uno nunca sabe y en la vida en general. Yo también tengo que ver qué es lo que va a pasar con mi vida profesional y personal, yo mañana mismo (hoy domingo) viajo a Estados Unidos a trabajar".

El conductor dejó claro que ofertas no le faltan y que su agenda internacional sigue activa, justo cuando en Chile se especula con un eventual reemplazo.

Intentando bajar la temperatura remató con una frase que suena a cierre de ciclo: "Tengo que ver mi vida, entonces prefiero decir 'gracias' y veré mañana lo que pasará, pero desde la tranquilidad, desde la felicidad, desde lo positivo".

Sin embargo, el verdadero terremoto vino cuando abordó los rumores que apuntan a que el canal ya tendría listo a su sucesor. Se habla fuerte del nombre de José Antonio Neme para las próximas ediciones. Y Araneda, lejos de hacerse el desentendido, confesó que tomó cartas en el asunto.

"Yo ahí tomé el teléfono, llamé y pregunté: 'oye, ¿hay alguna disconformidad?'. Porque aparece, no sé, la amiga de mi hija y me dice 'oye me apareció esto aquí, esto allá'. Me preguntan en la radio: 'oye Rafita, salió esto (en la prensa)'. Y me dijeron (los ejecutivos) 'aquí hay cosas que son falsas'. Me lo dijeron gente que toma decisiones", señaló Rafa.

