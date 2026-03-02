Matt Hunter se arrodilla y sella su amor con Carlita: propuesta de película y anillo en hotel de lujo

Dicen que toda historia digna de teleserie termina en matrimonio y la de Matt Hunter con Carlita Inostroza no quiso ser la excepción. El cantante estadounidense decidió dar el golpe romántico del año y anunciar su compromiso en una escena que parecía guionada para streaming.

Lo que partió como un domingo cualquiera terminó convertido en un momento de película. La pareja disfrutaba de una escapada en el lujoso Hotel Vik cuando, sin previo aviso, el artista se robó todas las miradas: se arrodilló frente a su familia y lanzó la gran pregunta.

La respuesta no tardó en llegar. "Me dijo que sí", escribió él en sus redes sociales.

Pero fiel a su estilo sin filtro, Carlita no dejó pasar la oportunidad de ponerle su cuota de humor al momento más cursi de su vida. "Quedé como hand roll", lanzó, guiñando el ojo a la ya viral frase que instaló Piare con P en su rutina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Entre anillo, hotel de lujo y declaración pública, la pareja selló su compromiso a lo grande. Y si esto fue solo la pedida habrá que prepararse para lo que será la boda.

PURANOTICIA