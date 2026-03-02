Fran Maira queda en suspenso en “Fiebre de Baile” tras accidente: su nombre desaparece del estreno

De reina de los ensayos a protagonista de un verdadero terremoto mediático. Así cambió el panorama de Fran Maira, quien hasta hace nada se preparaba con todo para brillar en la segunda temporada de Fiebre de Baile por Chilevisión.

Pero el debut quedó en pausa tras el accidente automovilístico que protagonizó en Lo Barnechea, donde un motorista resultó gravemente herido y sigue luchando por su vida.

Desde entonces, el foco dejó de estar en las coreografías y se instaló en una pregunta incómoda: ¿seguirá o no en el estelar más exitoso de la televisión?

Aunque el canal guarda silencio y no ha entregado una versión oficial, en redes sociales comenzó a circular una señal clara. En Instagram se difundió la lista con los duelos ya definidos y el nombre de Fran simplemente no aparece.

La información coincide con lo publicado por Infama.cl, sitio que aseguró que la cantante no será parte del arranque del programa. Eso sí, deslizan que su incorporación sería más adelante. Es decir, no estaría fuera del todo, pero tampoco lista para pisar la pista ahora.

Mientras los primeros enfrentamientos ya están confirmados, el gran signo de interrogación recae también sobre Disley Ramos, quien originalmente debía medirse con Maira antes de que estallara la controversia.

PURANOTICIA