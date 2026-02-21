Rafael Araneda revela que convive hace 25 años con una enfermedad autoinmune

En la antesala de una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, su histórico animador, Rafael Araneda, sorprendió al revelar un aspecto íntimo de su vida personal ligado a su salud.

El conductor confesó que desde hace más de 25 años convive con una enfermedad autoinmune asociada a la tiroides, diagnóstico que ha marcado gran parte de su vida adulta y que hasta ahora había mantenido en el ámbito privado.

La revelación se produjo tras su paso por la alfombra roja de la gala del certamen, cuando fue consultado por su preparación para animar por décima vez el evento en la Quinta Vergara.

En ese contexto, Araneda explicó que ha debido modificar su rutina cotidiana. “Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides”, señaló, agregando que incluso ha incorporado terapias poco convencionales como la exposición al frío.

El animador reconoció que el tratamiento médico tradicional ya no le está entregando los resultados esperados, lo que lo llevó a buscar otras alternativas complementarias. “El que me aumenten la dosis del remedio no me está generando mejoría”, explicó.

Ante ese escenario, detalló que comenzó a explorar nuevas opciones. “En esa búsqueda aparece el frío, y he sentido algunos cambios”, comentó, aclarando que se trata de un proceso personal que espera le permita mejorar su calidad de vida.

Al profundizar en su diagnóstico, Araneda fue claro al dimensionar el tiempo que lleva enfrentando esta condición. “Fue hace muchos años, 25 años. Llevo la mitad de la vida en esta”, expresó con franqueza.

Finalmente, el comunicador reflexionó sobre la importancia de informarse y abrirse a nuevas posibilidades. “En una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy”, cerró, a pocas horas de reencontrarse nuevamente con el exigente “Monstruo” de Viña del Mar.

