Rafael Araneda desclasifica detalles de su conversación sobre el escenario con George Harris: “No te enganches”

La noche de este domingo se vivió la jornada inaugural del Festival de Viña 2025, donde los encargados de abrir los fuegos eran el salsero Marc Anthony, la banda mexicana Bacilos, y en el humor, quien debía hacer reír al monstruo asistente en la Quinta Vergara, era el comediante venezolano George Harris, quien no logró convencer, siendo abucheado y bajado del escenario sin terminar su rutina, pese a la insistencia de los propios animadores del certamen.

La presentación del humorista fue calificada como “errática”, ya que al sentirse los primeros gritos en contra, éste comenzó a pelear con el público, lo que fue bastante criticado.

El venezolano se retiró bastante ofuscado del certamen de la Ciudad Jardín, donde solo alcanzó a realizar 10 minutos de su rutina, y decidió desde su camarín, salir directo al hotel donde se hospeda, saltándose la conferencia de prensa posterior a su presentación.

Quienes si tuvieron palabras fueron los animadores y organizadores de Viña 2025, e incluso Rafael Araneda desclasificó lo que fue parte de la conversación entre ambos sobre el escenario. “Yo le dije no pelees, se lo dije en el escenario, un poquito como una broma. También se lo dije con el micrófono abajo, ‘que no pelees y anda un poquito más rápido, no te enganches’”, relató una vez terminada la noche inaugural del Festival.



“Yo no recuerdo una rutina con la gente discutiendo porque se quede o porque se vaya”, añadió.

Quien también se refirió a la fallida presentación de George Harris fue Daniel Merino, director del Festival de Viña 2025, quien detalló lo que, a su juicio, fue lo que despertó al Monstruo en la Quinta Vergara. “Empieza a discutir con el público, ese fue el error. En el momento que empezó a discutir con el público, al final del camino, el público reaccionó de mala manera y se provocó un problema que yo creo que se podría haber evitado, si es que él no hubiera entrado en esa discusión con ellos”, aseguró.

