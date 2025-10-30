Ra Díaz, bajista de Korn, es reconocido como Hijo Ilustre de Viña del Mar: "Imposible explicar el orgullo que siento"

El músico chileno y viñamarino fue distinguido por su aporte a la cultura y a la música. Actualmente integra las filas de Korn, con quienes se presentará en Chile en mayo de 2026.
El músico chileno Ra Díaz recibió el título de Hijo Ilustre de Viña del Mar, un reconocimiento entregado por su destacado aporte a la cultura y a la música.
Actualmente, Díaz forma parte de la conocida banda estadounidense Korn, con quienes regresará a Chile en mayo de 2026 como parte de su próxima gira internacional.
Con una sólida trayectoria en la escena del rock y el metal, el bajista ha colaborado con proyectos de renombre como Suicidal Tendencies, Tom Morello y Ritmo Machine, consolidándose como uno de los artistas chilenos más influyentes en el circuito internacional.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, le entregó este gran reconocimiento donde a la vez lo felicitó por su aporte a la cultura y a la música.
"El reconocimiento se fundamenta en su aporte cultural y musical, así como en la permanente difusión de su identidad viñamarina en cada presentación y entrevista, llevando con orgullo el nombre de la ciudad a los principales escenarios del mundo", expresó la autoridad.
A través de redes sociales, el artista señaló: "Imposible explicar el orgullo que siento en este momento. Muchas gracias Macarena Ripamonti y Municipalidad de Viña del Mar por el cariño y brindarnos un momento inolvidable a mí y a mi familia".
PURANOTICIA