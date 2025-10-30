Ra Díaz, bajista de Korn, es reconocido como Hijo Ilustre de Viña del Mar: "Imposible explicar el orgullo que siento"

El músico chileno Ra Díaz recibió el título de Hijo Ilustre de Viña del Mar, un reconocimiento entregado por su destacado aporte a la cultura y a la música.

Actualmente, Díaz forma parte de la conocida banda estadounidense Korn, con quienes regresará a Chile en mayo de 2026 como parte de su próxima gira internacional.

Con una sólida trayectoria en la escena del rock y el metal, el bajista ha colaborado con proyectos de renombre como Suicidal Tendencies, Tom Morello y Ritmo Machine, consolidándose como uno de los artistas chilenos más influyentes en el circuito internacional.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, le entregó este gran reconocimiento donde a la vez lo felicitó por su aporte a la cultura y a la música.

"El reconocimiento se fundamenta en su aporte cultural y musical, así como en la permanente difusión de su identidad viñamarina en cada presentación y entrevista, llevando con orgullo el nombre de la ciudad a los principales escenarios del mundo", expresó la autoridad.

A través de redes sociales, el artista señaló: "Imposible explicar el orgullo que siento en este momento. Muchas gracias Macarena Ripamonti y Municipalidad de Viña del Mar por el cariño y brindarnos un momento inolvidable a mí y a mi familia".

PURANOTICIA