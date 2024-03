Quiste en un ovario mandó derecho a la clínica a Francisca Maira: "Fue heavy"

Un fuerte dolor en los ovarios obligó a Francisca Maira, ex participante de «Gran Hermano», a suspender una reunión con amigos.

Pero eso no fue todo, pues la dolencia la llevó derecho a la clínica durante horas de la madrugada del sábado 23 de marzo recién pasado.

La ex chica reality señaló a Las Últimas Noticias que "compartí lo que me pasó porque estuve durmiendo todo el día sábado".

Luego, precisó que "estaba pasándolo bien y alrededor de las 4:00 AM me empezó un dolor muy fuerte en los ovarios. Tengo el dispositivo Mirena y pensé que se me había dado vuelta. Soy cero alharaca y voy a la clínica sólo para hacerme exámenes, nunca por dolor, pero esta vez no lo pude controlar".

Ya en el lugar, relató que "me vio un doctor de urgencias ginecológicas y me hizo un examen. Me contó que no era el dispositivo, sino que tenía un quiste reventado en el ovario derecho, que era muy grave porque la sangre podía traspasarse al estómago y habría que hacer cirugía para limpiar eso y sacar los restos del quiste".

"Fue heavy porque me dijeron que me tenían que internar al tiro y había que esperar unas horas para ver cómo procedían", añadió.

Tras cambiarse de clínica por no tener isapre, señaló que "me dijeron que la hemorragia interna estaba dentro de un ovario y eso provocaba mucho dolor, pero que todavía no era necesario operar y que debía permanecer en observación".

"Fue la mejor noticia porque en un par de días me voy fuera de Chile. Estoy en reposo y el dolor me ha bajado. Por suerte el cuerpo lo está reabsorbiendo y tengo que ir a control en la semana", concluyó la ex participante de GH Chile.

PURANOTICIA