"Quiero pololear los fines de semanas": Raquel Argandoña explicó por qué renunció al café concert de Patricia Maldonado

Raquel Argandoña se refirió a su renuncia al café concert de Patricia Maldonado en el programa «Tal Cual» de TV+.

La exanimadora del Festival de Viña descartó que esto haya sido por la llegada de Daniela Aránguiz.

La revelación se produjo cuando cuando José Miguel Viñuela anunció que junto a Jordi Castell harán un podcast.

Ambos le dijeron a la madre de Kel Calderón que algún día la invitarían, pero la comunicadora puso como condición que le paguen.

“Yo ya renuncié a un café concert, así que ahora… si me van a invitar, me pagan, yo gratis no le trabajo a nadie”, dijo Argandoña.

Castell le respondió, “Raquel, no seas antipática, no puedes renunciar porque se metió la Daniela Aránguiz”.

No obstante, la exintegrante de Canal 13 afirmó que su renuncia no fue por la llegada de la expareja de Jorge Valdivia. “No es por eso, nada que ver”.

“Cuando yo me ahogué, te acuerdas cuando yo casi me morí, estoy priorizando, quiero trabajar, pero estoy priorizando. Yo quiero pololear los fines de semanas, tener mis días libres”, explicó.

Luego agregó que "¿para qué ser la más rica del cementerio? Quiero disfrutar, quiero ir a tomar un café con una amiga, si una persona me invita el fin de semana a su casa, me voy a su casa”, aclaró Argandoña.

Raquel además contó que estando en Playa del Carmen, México, recibió un audio de la influencer, donde le dijo que le hubiese gustado trabajar con ella, ante lo cual le respondió.

“Le dije ‘Daniela, olvídate, no es por ti, ni mucho menos’. Por lo que me pasó, estoy priorizando trabajos”.

Finalmente, la "Quintrala" les deseó "mucha suerte, pero yo quiero los fines de semanas libres”.

PURANOTICIA