“Quiero cambiar el paradigma”: Bryan Cranston anuncia su retiro de la actuación

El actor estadounidense Bryan Cranston, entregó una lamentable noticia para sus fanáticos en una reciente entrevista con la revista GQ, ya que anunció que planea retirarse de la actuación.

El intérprete de destacadas producciones como “Malcom in the Middle” y “Breaking Bad”, anunció que esta decisión, la que pretende realizar el año 2026, la tomó pensando principalmente en su familia.

“Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mi cola. Ella ha sido la más, ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que pivotar y ajustar su vida en función de la mía. Ella tiene un tremendo beneficio de eso, pero somos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, relató en conversación con GQ.

Bajo esta línea, reveló que además le gustaría fugarse con su esposa a un país extranjero, como Francia, por in periodo de seis meses. “Quiero tener esa experiencia. Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como, ‘Oh, leeré y veré qué voy a hacer’. No, es una pausa. Es una parada, no pensaré en [el trabajo]. No voy a recibir llamadas telefónicas”, desclasificó.

PURANOTICIA