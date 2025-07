"Quiere ir a cobrar por lo que a mí me hizo": Adriana Barrientos revela la supuesta intención de Emeterio Ureta por filtrar su video íntimo

Hace unos días, Adriana Barrientos denunció que Emeterio Ureta y un portal de espectáculos habían difundido material de su plataforma de suscripción pagada.

“Ya se están tomando las medidas legales correspondientes contra quienes hayan incurrido en esta falta de respeto y violación de mi privacidad. Este no es solo un tema personal, es un llamado a respetar los límites, la dignidad y el consentimiento de todas las personas que generan contenido digital, sea del tipo que sea”, enfatizó La Leona.

Tras esta polémica, Emeterio fue contactado por Alfombra Roja, donde reconoció su error: “Me equivoqué, apreté otro botón, mil disculpas”.

Ahora, Barrientos descartó la versión de un "error" por parte del empresario y teorizó sobre las supuestas intenciones ocultas de Ureta.

Y fue en el programa "Zona de Estrellas", donde la modelo expuso su propia teoría, asegurando que la filtración fue un acto de "venganza".

"Me da la sensación, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que esta fue una venganza", comenzó diciendo.

Tal como informó Adriana, el enojo de Ureta se habría originado por antiguas declaraciones de ella sobre él. "Yo creo que no le cayeron nada bien mis palabras cuando dije que no me parecía que estuviera pidiendo un caballero con esa edad a una mujer de tales características", dijo.

"Aquí hay dos cosas: venganza pública y, segundo, subir este video, subir esta foto, para aprovecharse mediáticamente y poder ir a cobrar un dinero justamente al programa donde trabaja, al canal donde trabaja su hija", agregó.

"El caballero tiene la intención de hacer un móvil o un enlace. Simplemente, quiere ir a cobrar por lo que a mí me hizo, ir a cobrar por haber hecho noticia, por haber levantado esta foto", insistió.

Seguramente, aunque ofrezca disculpas públicas, jamás va a aceptar lo que yo estoy pensando y cuáles son las reales intenciones de él", cerró Barrientos.

