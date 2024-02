Quiénes son “Men At Work”, el número anglo del Festival de Viña del Mar 2024

La noche de este martes 27 de febrero se llevará a cabo sobre el escenario de la Quinta Vergara la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2024, la que tendrá dos números internacionales y un comediante nacional dentro de su programación.

Esto, ya que será la banda de rock mexicana Maná los encargados de inaugurar la tercera edición de la 63 versión del certamen viñamarino, mientras que será el comediante chileno Luis Slimming quien tendrá la difícil misión de hacer reír al monstruo.

Para cerrar la jornada, será el turno del número anglo del evento veraniego, el grupo de rock australiano Men at Work. El quinteto que tiene sus orígenes en la ciudad de Melbourne el año 1979, regresarán al país luego de 25 años de ausencia.

La agrupación es liderada por su fundador y vocalista Colin Hay, junto al guitarrista Ron Stryker, el baterista Jerry Speiser, el músico multinstrumentista Greg Ham y el bajista John Rees.

Los australianos lanzaron su primer álbum “Business as Usual” en 1981, el que contó con el éxito “Down Under” que les valió un explosivo ascenso a la fama, convirtiéndolos en 1983 en el primer lugar de los Billboard de Estados Unidos.

Más tarde ese mismo año, triunfaron en los Premios Grammy en la categoría “Mejor Nuevo Artista”, donde el disco alcanzó ventas multiplatino.

Posteriormente, a pesar de contar con éxitos como “Who Can It Be Now?”, “Overkill”, “Everything I Need”, “It’s a Mistake”, entre otras, la banda acabó su carrera en 1986.

Debido a lo anterior, cabe recordar que al Festival de Viña del Mar 2024 solo asistirá de la formación original su líder Colin Gray, quien canta las clásicas canciones de Men at Work acompañado de diversos músicos en escena.

