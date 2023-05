Quién es Peso Pluma, el nuevo fenómeno musical que superó a Bad Bunny en las búsquedas de YouTube

"El grupo éramos tres, y los tres estábamos flaquillos, entonces traíamos lo de las plumas de boxeo, y nos gustaba de alguna u otra forma el boxeo. Yo no hago ningún deporte, pero se quedó ahí", relató en una entrevista que se puede ver en YouTube.

Controversia por las letras

En una entrevista reciente con el Los Ángeles Times , Peso Pluma se negó a contestar sobre estas controversias y, de acuerdo con el diario, hasta colgó la llamada argumentando que no responde a preguntas políticas .

No obstante, en una entrevista con el influencer Julio Orozco en YouTube, dijo que a partir de "El Belicón" decidió "sentar cabeza" y no "no ser uno más", por lo que en adelante cuidaría sus expresiones, sin dejar de ser él mismo.