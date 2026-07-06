¿Quién es la nueva conquista de Dani Castro? El viral profesor que le habría robado el corazón

Un nuevo romance remece a la farándula chilena. La cocinera y figura de televisión Dani Castro estaría iniciando una relación con Diego Valdivieso, el profesor que hace algunas semanas se viralizó en redes sociales tras rescatar una camada de cachorros y buscarles un hogar.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien compartió la exclusiva a través de su cuenta de Instagram y describió a Castro como "la mujer más envidiada de Chile".

“Hoy día vieron a Dani Castro muy bien acompañada en un restaurante. Estaba con Diego, que se viralizó hace un par de semanas porque encontró unos perritos y los estaba dando en adopción”, partió relatando la comunicadora.

De acuerdo con Gutiérrez, el encuentro habría sido mucho más que una simple salida, ya que la pareja compartió con la familia de Valdivieso en un restaurante de Chicureo.

“Estaban en un restaurante en Chicureo con la familia de él, por lo que me dicen, él le estaba presentando a su familia", detalló la periodista.

Según testigos citados por la comunicadora, ambos se mostraron muy cercanos durante la reunión.

“Él era muy cariñoso con ella, le hacía cariño en la espalda, le tomaba la mano, en todo momento muy preocupado”, aseguró Gutiérrez.

Hace apenas unas semanas, Diego Valdivieso era un desconocido para la mayoría. Su popularidad comenzó luego de publicar un video solicitando ayuda para encontrar hogar a tres cachorros.

"Adopten uno por favor YA ESTAN DESPARASITADOS Cobquecura y Pelluhue Porfa compartan!", escribió en aquella publicación.

El registro se viralizó rápidamente, permitiendo que los animales encontraran familia —aunque él decidió quedarse con tres de ellos: Bollén, Negro y Khan— y convirtiendo al profesor en un fenómeno de internet gracias a su popularidad, acumulando más de 307 mil seguidores en Instagram.

Su repentina fama incluso lo llevó a la televisión, donde conversó con el matinal Buenos Días a Todos sobre el inesperado giro que dio su vida y las propuestas que ha recibido desde entonces.

"Me invitaron a 'Volverías con tu ex', 'MasterChef', 'Fiebre de baile' (...) No va mucho en mi línea, yo soy más piolita; con todo esto que ha pasado también quiero aprovecharlo, pero en otra línea. A mí me interesa harto el tema del medio ambiente", confesó el joven.

Finalmente, Valdivieso reflexionó sobre cómo un gesto solidario terminó cambiando su vida.

"Es una decisión entre detenerte en la calle para hacerte cargo de los perros o seguir de largo y, por tomar una decisión de repente, te cambia la vida completa (...) te abre la puerta a muchas cosas, de ayudar de muchas maneras", concluyó.

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