¿Quién es “La Curura”?: La mujer que es acusada de mentir e inventar “amistades” con famosos chilenos, se hace viral por una nueva historia

El sobrenombre de María José Arias, más conocida como “La Curura” se ha vuelto tendencia en redes sociales, la mujer que en su momento acusó al actor Willy Sembler de acoso sexual, nuevamente se ve envuelta en un hecho extraño con un famoso local.

Resulta que “La Curura”, quien ahora reside en Uruguay, se encontró con la actriz nacional Aline Küppenheim, y subió fotos del encuentro con ella, asegurando que eran amigas y que estaban trabajando en un proyecto juntas.

“Aline… Dos chilenas en Uruguay… Se vienen cositas… Amiga, compañera, admirada”, escribió en su cuenta de Instagram, para luego subir dos historias donde dejaba entrever que habían comido sushi juntas y hasta, se habían juntado a la mañana siguiente para desayunar.

Los usuarios de X, que ya tenían antecedentes de la mujer, fueron a la cuenta personal de la actriz a preguntarle si esto era cierto, y Küppenheim fue tajante: “Efectivamente, estoy en Montevideo (Uruguay) trabajando. Ayer, caminando por el centro, se me acerca una chica chilena y me pide una foto. Algo habitual. Luego nos despedimos y cada cual siguió su camino, como de costumbre. Jamás me enteré que se trataba de ella, hasta ahora”.

CASO WILLY SEMBLER

Si bien este solo podría ser un caso aislado, no es así, Arias fue la misma mujer que denunció al actor nacional Willy Sembler de violencia sexual y sicológica, en marzo de 2023. Incluso, aseguró que estuvo embarazada del afamado intérprete.

Tras esto, a Sembler se le cancelaron varios proyectos, pero meses después, la Fiscalía desestimó y archivó la causa, aseverando que no existían “méritos suficientes”.

En una entrevista para revista “Sábado”, el actor afirmó que, efectivamente, tuvieron fugaz un romance que duró 15 días, pero que decidieron cortar la relación, y cuando ella le contó que estaba embarazada, el actor aseguró que iba a sumir su paternidad, aunque este embarazo, al parecer, nunca fue cierto.

Meses después, el actor le comentó a Arias, que había comenzado una nueva relación (puesto que si bien ya no eran pareja, todavía tenían una amistad), y en los días posteriores, la “Curura” lo denunció por los crímenes antes mencionados.

Para la misma entrevista, Sembler comentó que en múltiples ocasiones, la mujer había asegurado que era nieta de Nicanor Parra, hija de Barraco Parra y que trabajó como gestora cultural de la Municipalidad de Recoleta.



Cabe mencionar que en X han aparecido más supuestas mentiras y relatos incongruentes de la mujer, pero las personas involucradas no han salido a afirmar, desmentir o aclarar los dichos de la Arias.

Como que supuestamente sería amiga del ex presidente Uruguayo José “Pepe” Mujica y su señora, supuestos novios extranjeros, y más vínculos con la familia Parra, entre otras cosas.



