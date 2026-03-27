Quiebre silencioso: aseguran que Millaray Viera y Jorge Matte Capdevila pusieron fin a su relación

Lo que intentaron mantener lejos del ruido mediático finalmente explotó y no de la mejor manera. El romance entre Millaray Viera y el empresario Jorge Matte Capdevila llegó a su fin tras meses de señales que muchos ya venían descifrando en redes sociales.

El unfollow mutuo y la desaparición de fotos juntos no fueron casualidad.

Aunque desde el inicio apostaron por un bajo perfil casi hermético desde abril de 2024, la historia no resistió la presión —ni la distancia— y terminó por desmoronarse en silencio.

Quien destapó los detalles fue el periodista de espectáculos Hugo Valencia, quien aseguró tener información directa del círculo más cercano de ambos. "Logré dar con el círculo más estrecho, más cercano de ambos, tanto de él como de ella, y hoy día puedo confirmar que efectivamente Millaray Viera y Jorge Matte terminaron su relación. Terminaron hace dos meses y medio, tres meses aproximadamente", lanzó, despejando cualquier duda.

¿La razón? Nada de escándalos ni terceros en discordia —al menos oficialmente—. El verdadero problema habría sido una relación prácticamente inviable entre continentes. "Jorge Matte vive gran parte de su vida en Europa y Millaray al contrario. Ella tiene sus hijas acá en Chile, la gran mayoría de sus trabajos están acá, lo que obviamente hacía desde el inicio muy dificultoso la convivencia y la relación entre dos continentes", explicó Valencia.

Pero eso no es todo. Según el periodista, este quiebre también estaría atravesado por un momento personal clave en la vida de Viera. "Millaray Viera atravesó una enfermedad muy compleja hace un tiempo (...) eso hace que se replanteen muchas cosas y entre ellos la relación amorosa, la que habría terminado en muy buenos términos, incluso me hablan que todavía hay amor de por medio".

Así, lo que parecía una relación sólida pero discreta terminó cayendo también por desgaste.

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