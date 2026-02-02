“Quería una vida distinta”: Carla Jara revela las razones de su quiebre con Diego Urrutia

Carla Jara se sinceró sobre el término de su relación con Diego Urrutia durante su participación en el programa Only Friends de Mega. La exintegrante de Mekano abordó por primera vez en profundidad los motivos que llevaron al quiebre con el comediante, con quien mantuvo una relación de cerca de un año.

Cabe recordar que la separación fue confirmada en junio del año pasado, aunque en ese momento no se entregaron mayores detalles. En el espacio televisivo, el panel analizó la vida amorosa de Jara, instancia en la que José Antonio Neme destacó a Urrutia como “el más atractivo”, resaltando su simpatía y sentido del humor.

Consultada directamente sobre el quiebre, Carla aseguró que terminaron en buenos términos, aunque sin mantener contacto. “No nos seguimos ni nada porque tomamos caminos distintos”, explicó, agregando que la relación fue “súper intensa y bonita” mientras duró.

Según relató, la principal razón de la separación fue la diferencia de etapas vitales. “Diego tenía 30 años, quería una vida distinta”, señaló, detallando que conversaron la posibilidad de vivir juntos, algo que no era viable para ella debido a su rol como madre de Mariano.

“Uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero no se pudo. La conversación fue clara: ‘tú quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar’. Yo, de hecho, ni siquiera puedo tener hijos”, confesó la figura televisiva.

Con estas declaraciones, Carla Jara dejó en claro que el quiebre no estuvo marcado por conflictos, sino por proyectos de vida incompatibles.

