“Que siga esperando sentadita”: Cony Capelli asegura que no le pedirá perdón a Naya Fácil tras polémica pelea

La batalla entre Naya Fácil y Cony Capelli está lejos de apagarse. La participante de Fiebre de Baile dejó en claro que no tiene ninguna intención de pedir disculpas a la influencer, tras los tensos cruces que sacudieron las redes la semana pasada.

Todo comenzó cuando Capelli lanzó una declaración explosiva: afirmó que no asistiría a la Gala de Viña si Naya no era invitada. Días después, la ganadora de Gran Hermano publicó una story en Instagram buscando recomendaciones de fotógrafos personales para la alfombra roja.

Esa acción encendió la furia de Naya, quien, sin dar nombres, criticó duramente en sus redes a quienes estaban más preocupados por su look que por “ayudar a los damnificados de los incendios en la región del Bío Bío”.

Cony no se quedó callada. Respondió que Naya “se estaba metiendo en su bolsillo y poniendo la pata encima”, además de acusarla de aprovechar la emergencia para ganar visibilidad.

En entrevista con Primer Plano, Naya explicó su frustración y aseguró que Capelli había respondido en todos lados menos directamente a ella, por lo que todavía esperaba su mensaje. Pero Cony fue muy tajante en su respuesta.

“No me arrepiento para nada y no le voy a pedir disculpas y que siga esperando mi mensaje, porque no lo voy a hacer. Que siga esperando sentadita”, afirmó Capelli. “No hay ninguna posibilidad de aquello”, agregó, dejando claro que no habrá reconciliación.

La influencer también hizo referencia a los ataques que recibió por parte de los seguidores de Naya. “Es doloroso y yo creo que ha sido bastante ya lo que he tenido que vivir por un emplazamiento que fue gratuito”, sostuvo.

“Yo política no soy, y más encima ayudé, entonces manchó mucho... fueron bien oscuros para mí esos días”, confesó, asegurando que incluso las familias que ayudó se vieron afectadas por el conflicto y no quisieron aparecer después en la ayuda.

Capelli cerró con fuerza: “La familia que ayudé también fue muy afectada por el conflicto, no querían aparecer después en la ayuda. Entonces creo que se desubicó y por más que tenga un fandom gigante... no me arrepiento para nada y no le voy a pedir disculpas, que siga esperando mi mensaje porque no lo voy a hacer”.

Finalmente, dejó en claro que todo comenzó por una broma: “Yo no la emplacé a ella como ella lo hizo conmigo. Ella me emplazó primero, yo de hecho la defendí por el tema de la gala, después dijo como que yo me estaba colgando, ¿colgando de qué?”, comentó, reiterando que su ofrecimiento de no ir a la gala nunca fue algo serio.

PURANOTICIA