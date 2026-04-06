"¿Qué mier... es esta falacia?: Elvira López arremete sin filtro contra Primer Plano en vivo y en directo y anuncia acciones legales

La actriz Elvira López no se guardó absolutamente nada y arremetió sin filtro contra el programa de farándula, Primer Plano, luego de un reportaje que —según ella— distorsionó completamente su realidad actual lejos de la televisión chilena.

Recordemos que hace una semana, se dio a conocer que la ex rostro habitual de teleseries en Canal 13 y TVN, estaría enfrentando uno de los momento más delicados de su vida.

"Estuvo con una enfermedad respiratoria muy importante que la tuvo incluso internada durante un tiempo", señaló Cecilia Gutiérrez.

Debido a esta situación, el espacio farandulero quiso instalar la imagen de una actriz desconectada, sin vínculos con su entorno y prácticamente desaparecida del mapa. Pero no terminó ahí. Apenas terminó la nota, la propia López tomó el teléfono y salió a desmentirlo todo en vivo, visiblemente furiosa.

"Estoy emputecida por decir lo menos, de qué trata esto, ¿qué mierda es esta falacia que dicen en la televisión?. Estoy emputecida, conchetumadre, emputecida, y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa, que habló hace dos horas con nosotros y nos dijo una cosa opuesta a lo que iban a mostrar", lanzó López.

Lejos de quedarse ahí, la actriz dejó claro que —según su versión— nada de lo mostrado se ajusta a la realidad.

"Estoy absolutamente bien, no vivo en Cau Cau, vivo en Santiago, no sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal. Si no estoy en nada como actriz es por una cuestión personal", lanzó Elvira.

Pero el momento más tenso llegó después, cuando fue categórica respecto a su futuro y a las acciones que está dispuesta a tomar.

"No quiero ser más actriz, no quiero estar más en la televisión", sentenció López.

Finalmente, fue más allá, y lanzó una amenaza: "Te repito Francisca, cuando termine este programa voy a comunicar con mi abogado para entablar una querella criminal".

PURANOTICIA