Qué es realidad y qué es ficción en la serie «El amor después del amor» sobre la vida de Fito Páez

Cantilo, quien ha vendido millones de discos y es una de las mujeres clave en la historia del rock argentino, actualmente se prepara para dar una gira por Europa.

2. Charly no mostró el trasero (fue peor)

"En realidad, no me bajé los pantalones. Me bajé este, ¿cómo se llama este? La cremallera. Lo que pasó es que estaba cantando una canción muy solo, como esa que toque recién, y me pegó en la cabeza uno de esos brazaletes hippies de bronce", recordó el artista durante una entrevista en el programa de la televisión argentina El Perro Verde.