Protagonistas de “Machos” vuelven a reunirse y recuerdan con emoción a Héctor “Tito” Noguera

El tiempo pasó, pero la familia Mercader volvió a tomarse la escena. A más de 20 años del estreno de “Machos”, la teleserie ícono de Canal 13 (2003), su elenco protagonizó un reencuentro que removió recuerdos, emociones y también comentarios.

Las redes sociales explotaron tras la publicación de las imágenes donde aparecen Gonzalo Valenzuela, Jorge Zabaleta, Felipe Braun, Diego Muñoz, Pablo Díaz, Rodrigo Bastidas y Cristián Campos, todos reunidos frente a la mítica casa donde se grabó la ficción.

Un lugar cargado de historia que esta vez fue escenario de un sentido homenaje a Héctor “Tito” Noguera, fallecido en octubre pasado, y quien dio vida al inolvidable patriarca Ángel Mercader.

La emoción quedó reflejada en el mensaje que acompañó las postales, firmado por Valenzuela, quien escribió: "Linda jornada hermanos, llena de recuerdos y lindos sentimientos para nuestro padre Don Angel. Gracias siempre Tito".

Pero no todo fue solemnidad. Los más atentos no tardaron en notar un detalle que desató sorpresa y risas: entre los “Machos” apareció nada menos que Pancho Saavedra, el animador que se coló en la foto familiar como si siempre hubiera sido parte del clan Mercader.

