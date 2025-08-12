"Prohibición de fotos y alejamiento de amigos": ex amiga de Andrea Marocchino apunta a celos y control por parte de Pancha Merino

La reciente separación entre Francisca Merino y Andrea Marocchino ha generado diversas especulaciones sobre sus motivos. Algunas de ellas provienen de personas del entorno cercano al empresario.

Una de ellas es Ana Luisa Santos, entrenadora y ex participante de Pelotón, quien reveló en una entrevista que, tras mantener una amistad de tres años con Marocchino, este cortó toda comunicación de forma repentina.

En una conversación con LUN, Santos señaló que: “Dejamos en stand by nuestra amistad. Lo conocí dos años antes de conocer a Pancha y un año después de conocerla, mantuve la amistad con él".

Bajo esta misma línea, agregó: “Tras ello, fue cada vez menos hasta llegar a cero la comunicación”, sentenció.

Luego, recordó que a pesar de compartir momentos especiales, una vez que comenzó el romance con Merino, la comunicación cesó de un día para otro.

“Después de eso no hubo más comunicación, de la noche a la mañana”, agregó Ana Luisa.

La entrenadora además aseguró que desde el inicio de la relación de Marocchino con Merino, él se fue alejando de sus más cercanos.

“Creo que hay que decir la verdad, que desde que él comenzó esa relación, se alejó de todo el mundo. Fueron quedando amigos socios de Andrea, más que los otros”, explicó.

CELOS

Ana Luisa Santos no dudó en guardar silenció y reveló que en la relación de Francisca Merino y Andrea Marocchino observó comportamientos de celos y control.

“Yo hablo solo de lo que vi: prohibición de sacarse fotos, alejar a los amigos”, añadió.

“Yo era una buena amiga. Nos juntábamos a tomar un café, un té en la oficina, como cualquier amigo; conversar por teléfono, por WhatsApp. No había motivo para distanciarse, si ella llegó a su vida cuando ya éramos amigos. Y no soy la única que le ha pasado; él tenía más amigas”, cerró Santos.

PURANOTICIA