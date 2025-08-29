Productor acusa a Myriam Hernández de incumplir contrato por gira en Colombia y exige devolución de dinero: "No hemos tenido respuesta"

La cantante chilena Myriam Hernández ha sido acusada públicamente de incumplir un contrato relacionado con una gira en Colombia. El productor musical Pedro Enrique Puentes afirmó que pagó por una serie de presentaciones que finalmente no se concretaron, y ahora exige la devolución del dinero.

Puentes dio a conocer la situación en una entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani, en su programa digital, donde detalló el conflicto que sostiene con el equipo de la artista.

"El promotor Pedro Enrique Puente, de la compañía Non Stop Entertainment, la acusa de no cumplir un contrato firmado", aseguró Ceriani.

Bajo esta misma línea, el productor, señaló: "Por situaciones logísticas, se tuvieron que mover las fechas de la primera parte del tour, cumpliendo exitosamente con las dos presentaciones en Lima en agosto del 2023".

"El reagendamiento de estos seis espectáculos en Colombia, pactados, firmados y pagados en su totalidad para el año 2024, pues, básicamente, esto no sucedió", afirmó.

Debido a esta situación, Puentes vinculó directamente las cancelaciones de los conciertos por la separación de Myriam Hernández de su esposo y mánager de toda la vida, Jorge Saint-Jean.

"Todas las personas nos enteramos sobre la situación personal, familiar y profesional de Myriam Hernández (...) con su cambio de oficina, su cambio de management. Esta situación dejó a su empresa en una posición muy complicada, debiendo asumir todas las pérdidas en los gastos que efectuamos alrededor de esta gira", sentenció el productor.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Finalmente, la productora a cargo de los shows, decidió no insistir en reagendar y solicitó formalmente solo la devolución del dinero.

"Nos pusimos en contacto con su nuevo representante en el mes de febrero de este año, para comunicarle que nuestro interés ya no era reagendar esta gira, sino solicitar la devolución de los honorarios artísticos", detalló Pedro Enrique Puente, quien además aseguró que la respuesta por parte de Myriam Hernández y su equipo nunca llegó.

"Desde el mes de febrero al día de hoy, no hemos tenido una respuesta. Estamos en contacto con su equipo legal, pero de momento no cerramos este asunto", cerró el productor.

