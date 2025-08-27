Productor acusa a Francisco Kaminski de millonaria deuda impaga y aseguró que Carla Jara estaba al tanto del préstamo

Ha transcurrido más de un mes desde que Francisco Kaminski ha enfrentando situaciones de alta tensión tanto en el plano legal como en el personal, tal como su vinculación al crimen de el 'Rey de Meiggs', sus millonarias deudas que mantiene con diversas personas, y su quiebre amoroso con Camila Andrade.

Ahora, el productor Mario Jorquera reveló una millonaria deuda que mantendría el exlocutor con él.

Y fue en el programa "No es lo mismo" de Tevex, donde el productor detalló que hace cinco años le hizo un préstamo de 80 millones a Kaminski y que el animador aún no le devuelve el dinero.

Pero eso no es todo, ya que señaló que Carla Jara, su pareja de ese entonces, habría estado al tanto del pendiente económico.

"Mi señora, viendo toda la situación que estábamos viviendo, cómo nos afectó familiarmente, dentro de la angustia y la desesperación (por que Kaminski no devolvía el dinero) dijo, voy a llamar a la Carla, porque seguramente ella como mujer va a empatizar con nuestra situación y no debe tener idea (del préstamo)", sentenció Jorquera.

Finalmente, el productor agregó que: "La llamó y ella le dijo 'nosotros sabemos todo lo que pasó' y que practicamente nosotros le habíamos destruido su imagen, su vida".

PURANOTICIA