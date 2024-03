Problemas para Cristián de la Fuente: Actriz mexicana lo acusa de bullying con acoso y estudia llevarlo a tribunales

La actriz mexicana Karyme Lozano, asegura estar estudiando la posibilidad de demandar al actor nacional Cristián de la Fuente, debido a situaciones de bullying y abuso, que el intérprete nacional tuvo con ella, en el año 2013, cuando ambos grabaron la teleserie “Quiero Amarte”, de “El Canal de las Estrellas”.

Fue hace un año, cuando la azteca aseguró a medios de comunicación de su País, que el actor no hablaba bien de ella en el set, y por eso, ella siempre llegaba llorando a su casa, debido a que, según él, ella se habría negado a besarlo como parte de las grabaciones de la novela.

“Yo soy una profesional, los besos son actuados y nunca, jamás, he dicho: ‘No voy a hacer esto, besar, porque mi religión’. Sí me fijo más en el contenido, ¡claro! (...) Yo jamás dije eso, y me encanta que lo podamos aclarar. Esa fue una manera en (la) que él (buscó) quererme desacreditar para que no me contrataran”, relató.

“Yo estoy casada y tú estás casado y todo bien, pero de pronto fue ataque tras ataque, al grado que, pues llegué a hablar a niveles altos, pero no tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, hay gente que es mala. Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios”, agregó.

Tras comentar su historia a los medios aztecas, y tras un año de lo sucedido, Lozano confirmó, al medio Univisión, que está estudiando demandarlo y contar detalles desconocidos de cómo fue su relación laboral: “Estoy un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando. ¿Por qué no? Vamos a verlo (...) Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente y que pase algo ¿no?”.

“Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas (...) Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento”, concluyó.

Hasta el cierre de esta nota, Cristián de la Fuente no se ha referido a lo sucedido, ni como planea defenderse de las acusaciones.

PURANOTICIA