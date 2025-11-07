Priscilla Vargas rompe el silencio y revela por qué se ausentó en Tu Día: “Lo dejamos para última hora… error”

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos del matinal Tu Día este viernes, cuando Priscilla Vargas brilló por su ausencia en pantalla. Desde temprano, las redes comenzaron a llenarse de comentarios y teorías, ya que José Luis Repenning apareció conduciendo el programa de Canal 13, acompañado por Ana María Silva, Michelle Adam y José María del Pino.

Muchos se preguntaron qué había pasado con la periodista, especialmente considerando que Repenning y Vargas son prácticamente inseparables en la conducción. ¿Pelea, enfermedad o simplemente un descanso?.

Pero la propia Priscilla decidió cortar con el misterio y explicó que no se trata de ningún drama televisivo, sino de un viaje planificado hace tiempo. Eso sí, sus seguidores no dejaron de notar el curioso momento en que eligió ausentarse, justo cuando el matinal atraviesa varios cambios internos.

“Hace un par de meses compramos pasajes para ir a Buenos Aires con mi hermana, mi hija y mi sobrina, porque vamos a ir al concierto de Tini, y resulta que dejamos el alojamiento para última hora… error, estaba todo colapsado por el evento”, señaló la comunicadora en sus redes sociales.

Luego, la periodista informó que finalmente lograron solucionar el problema.

“Afortunadamente, conseguimos alojamiento, traslado y todo incluido”, reveló entusiasmada la periodista.

Sin embargo, se espera que Priscilla Vargas retome sus funciones habituales en el matinal durante la jornada del próximo lunes.

PURANOTICIA