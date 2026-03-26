Princeso vuelve al encierro con todo: promete polémica y buscar pareja en Vecinos al Límite

Prepárense porque el regreso de Leonardo Vallana viene con todo y con misión incluida. El polémico “Princeso” vuelve al encierro en Vecinos al límite de Canal 13, pero esta vez no solo quiere pantalla: también anda en busca del amor, sí, en pleno reality.

El ex Mundos Opuestos no se guardó nada y dejó claro que entra con un objetivo bastante particular. “Por primera vez me voy a encerrar soltero, y quiero encontrar pareja en el reality”, lanzó sin pudor, adelantando que su paso por el programa no será precisamente tranquilo.

Y ojo, porque llega sintiéndose en su mejor momento. Según él, el 2025 fue su año dorado, tras lograr por fin entrar a un reality después de más de diez años insistiendo.

Pero no solo cambió su suerte, también su apariencia. “Me hice una armonización facial… ahora me veo como quería verme”, confesó El Princeso.

Dentro del encierro no estará solo: será parte de un equipo junto a Joche Bibbó y otros participantes, enfrentándose a grupos liderados por nombres que prometen conflicto como Paula Pavic, Carla Ballero, Kanela, Bimza, Alejandra Fosalba y Felipe Contreras.

Pero si alguien pensaba que vendría más calmado… error. Vallana dejó claro que va con todo a competir y a generar caos. “Ahora quiero ganar. He bajado harto de peso y estoy entrenando mucho”, aseguró. Y como si fuera poco, lanzó una advertencia: “Mi trabajo es sacar de quicio, y vamos a seguir trabajando en eso”.

Eso sí, dentro del desorden también hay espacio para la estrategia. Princeso destacó su dupla con Bibbó, apostando a que juntos volverán a robarse la película dentro del encierro.

Amor, peleas y polémica asegurada: si alguien sabe cómo encender un reality es el Princeso.

PURANOTICIA