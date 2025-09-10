Princesa Alba se suma al elenco de la nueva temporada de "Fiebre de Baile": "Me da pánico la Cony Capelli"

La cantante nacional, Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, fue confirmada como la más reciente incorporación al programa "Fiebre de Baile" de Chilevisión.

La artista, reconocida por éxitos como "Summer Love" y "Convéncete", fue anunciada durante la transmisión del encuentro entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional.

"Bailar es definitivamente lo mío, estar sobre el escenario y ocupar outfits bacanes", comentó en ese momento.

Tras sel consultada sobre sus rivales, la cantante mencionó: "Me da pánico la Cony Capelli, que es como toda seca, o el Pastelito también. Quizás no sea tan buena como ellos, pero soy competitiva".

De esta menara Princesa Alba se suma al grupo de los concursantes 6 participantes confirmados: Nicole "Luli" Moreno, Kike Acuña, María José Quiroz, Pastelito Jr., Cony Capelli y Faloon Larraguibel.

Recordemos que "Fiebre de Baile" será conducido por Diana Bolocco y aún no cuenta con fecha de estreno.

