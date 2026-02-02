Princesa Alba revela “el lado B” de Fiebre de Baile a días de la final: “Muy poco sueño, muy poco tiempo para todo”

A días de la final de Fiebre de Baile, Princesa Alba rompió el silencio y se sinceró sobre el agotador huracán profesional que la tiene al límite.

Desde su camarín, la cantante no ocultó el desgaste que implica lidiar con la presión del programa de Chilevisión mientras mantiene a flote su carrera musical.

"Muy poco sueño, muy poco tiempo para la familia, para pololear, para todo. Pero ha valido la pena", aseguró, dejando entrever que nada es gratis en el mundo del espectáculo.

La intérprete también reveló que subirse a la pista no fue una decisión sencilla. Tras una intensa gira internacional, aceptar el desafío de la televisión abierta fue bastante específico.

"Si hubiese sido cualquier otra cosa no hubiese aceptado. Solo porque era de baile, lo que le sirve a mi carrera", explicó, confesando que tuvo que pelear para que su equipo le diera luz verde.

"Tuve que convencer a mi equipo, pero valió la pena", admitió, subrayando que su ambición no conoce pausas.

Al ser cuestionada por su debut en televisión abierta, Princesa Alba reconoció que el público era un terreno desconocido y mucho más amplio que el que suele cautivar con su música.

"El mío en general son jóvenes, mujeres y gays, muy en contraste a lo que normalmente es la tele", comentó, dejando claro que enfrentar a este nuevo público ha sido un desafío que asumió como aprendizaje y crecimiento personal.

Mientras tanto, la artista ya tiene la vista puesta en Lollapalooza Chile 2026, donde debutará con su proyecto alternativo Niebla Niebla y también hará un show en solitario.

"Pueden esperar performance y mucha, mucha magia", prometió, anticipando un año cargado de lanzamientos, giras y nuevos desafíos que la consolidan como una de las figuras más potentes de la música chilena.

