Princesa Alba preocupa a sus seguidores tras foto desde la clínica en medio de su participación en Fiebre de Baile

La cantante nacional Princesa Alba no solo ha destacado por su talento y desplante en Fiebre de Baile, sino también por su esfuerzo para mantenerse en el programa pese a una lesión que ha complicado su desempeño.

Aunque en su debut logró brillar y asegurar inmunidad, su estado físico terminó pasándole la cuenta, obligándola a redoblar esfuerzos para continuar en carrera. Fuentes del equipo de producción comentan que la artista ha seguido ensayando con molestias, pero con una determinación que ha sorprendido al jurado.

En medio de este complejo panorama, la intérprete encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes desde una clínica, donde aparecía recostada en una camilla y usando una mascarilla facial. “Ayer diva, hoy un trapo”, escribió con ironía.

Horas más tarde, aclaró que no se trataba de una urgencia médica, sino de un procedimiento terapéutico para acelerar su recuperación y llegar en óptimas condiciones a sus próximas presentaciones.

“Estoy en una cama hiperbárica que permite oxigenar mi cuerpo mejor y así poder recuperarme más rápido de mis lesiones y el dolor muscular que tengo”, informó la artista.

Bajo esta misma línea, la artista también detalló los múltiples efectos positivos del tratamiento al que se sometió, destacando que ayuda a agilizar la recuperación del cuerpo, disminuir la inflamación, aliviar el dolor y mejorar el rendimiento físico y mental. Según explicó, este procedimiento también estimula la regeneración celular y fortalece el sistema inmunológico, convirtiéndose en un aliado clave en su proceso de sanación.

Con este refuerzo, Princesa Alba busca volver con más fuerza que nunca a Fiebre de Baile, retomar sus enérgicas presentaciones y continuar demostrando por qué es una de las competidoras más destacadas del programa.

