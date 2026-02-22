Princesa Alba genera debate en redes por supuesto playback en Viña 2026

La obertura del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó con un espectáculo musical protagonizado por Princesa Alba, Cami Gallardo y Nico Ruiz, quienes hicieron vibrar a la Quinta Vergara.

El número fue bien recibido por el público presente, que aplaudió la energía y puesta en escena del espectáculo inaugural, marcando el inicio oficial del certamen.

Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios detectaron un supuesto uso de playback durante la presentación de Princesa Alba, lo que rápidamente generó debate entre los televidentes.

El tema se convirtió en tendencia digital, con comentarios que calificaron el episodio como “el primer fail de la noche”, mientras otros defendieron el recurso técnico como parte habitual de grandes producciones en vivo.

A pesar de la controversia, el show cumplió su objetivo de abrir el festival con dinamismo, combinando coreografías, visuales y música para dar el puntapié inicial al evento.

La discusión en redes reflejó la alta expectativa del público hacia las presentaciones en la Quinta Vergara, donde cada detalle es observado y comentado en tiempo real.

Con elogios y críticas, la obertura confirmó que Viña 2026 no solo se vive en el escenario, sino también en el mundo digital, donde la conversación en redes sociales forma parte del espectáculo.

